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ويأتي التمرين (التصدي 4) بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية، وحماية حرية الملاحة البحرية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين القوات البحرية الملكية السعودية والوحدات المشتركة، كما يهدف التمرين إلى توحيد مفهوم القيادة والاتصالات بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة، والتدريب على تمرير البلاغات والمعلومات بين الجهات المشاركة ومركز العمليات.
وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عائض محمد العسيري: أن تمرين (التصدي 4) تضمن عددا من المحاضرات والفرضيات، والتدريب على التعامل مع الألغام الطافية، والدفاع عن المنشآت الحيوية والحقول النفطية، والتعامل مع الزوارق المسيرة والطائرات بدون طيار.
أهداف التمرين
- رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة
- تعزيز وتوحيد العمل المشترك
- رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات
- توحيد مفهوم القيادة والاتصالات
- تحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية
- تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية في الخليج العربي
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