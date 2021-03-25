شكرا لقرائتكم خبر أدبي الطائف يطبع 5 دواوين شعرية لجماعة فرقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد عن مبادرة النادي طباعة خمسة دواوين شعرية تمثل الإصدار الأول لعدد من شعراء جماعة فرقد الإبداعية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشعر.

جاء ذلك في الأمسية الشعرية التي أقامتها جماعة فرقد الإبداعية بهذه المناسبة على منصة ZOOM وشارك فيها كل من:

الشاعر الدكتور محمد خيري الإمام والشاعرة هند النزاري والشاعر عبدالعزيز الأزوري، وإدارة عبدالله الأسمري.

وقال الجعيد «إن هذه المبادرة تأتي لتشجيع الشعراء الشباب في طباعة الإصدار الأول لتجربتهم الشعرية وتقديمها للمشهد الثقافي والأدبي».

وكانت الأمسية الشعرية لجماعة فرقد قد احتوت على قصائد متنوعة في شتى الأغراض الشعرية لاسيما القصائد الوطنية والعاطفية.

وفي نهاية الأمسية فتح مدير الأمسية الباب للمداخلات والاستفسارات من قبل المتابعين على المنصة الافتراضية.

وفي الختام تحدث رئيس جماعة فرقد الدكتور أحمد الهلالي بكلمة وجه فيها الشكر لرئيس أدبي الطائف عن إعلانه مبادرة طباعة الإصدار الأول لعدد من شعراء جماعة فرقد والتي تتزامن مع يوم الشعر العالمي وانطلاق مهرجان الورد الطائفي.