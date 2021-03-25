إصدارات جديدة من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية والكنادية

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وأوضحت الوزارة أن المشروع الأول هو ترجمة كلمات المصحف الشريف باللغة الكردية، التي تعـد أحد أهم اللغات ويتحدث بها نحو 20 مليون ناطق في العراق ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمانجية ويتحدث بها في الموصل بالعراق وتمتد إلى القفقاز في روسيا، واللهجة المركزية المعروفة بالسورانية ــ وهي لهجة أدبية متطورة ــ يتحدث بها ما بين إيران وكردستان في العراق.
تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية والكنادية
- اللغة الكردية: تعـد إحدى أهم اللغات ويتحدث بها نحو 20 مليون ناطق في العراق.
- لها لهجتان رئيستان:
الشمالية المسماة بالكرمانجية ويتحدث بها في الموصل بالعراق وتمتد إلى القفقاز في روسيا.
اللهجة المركزية المعروفة بالسورانية ــ وهي لهجة أدبية متطورة ــ يتحدث بها ما بين إيران وكردستان في العراق.
- اللغة الكنادية: إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند وهي لغة ولاية كرناتكا ويتحدث بها نحو 50 مليون شخص.
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