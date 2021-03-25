إصدارات جديدة من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية والكنادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في نقلة نوعية بمجال طباعة المصحف الشريف أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن إنجاز ثلاثة من المشروعات المهمة، وذلك بإصدار نسخ من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية (اللهجة الكرمانجية) والثانية باللغة الكنادية، وإصدار نسخه من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي، وذلك في إطار مشاريع المجمع للعام الجاري 1442هـ.

وأوضحت الوزارة أن المشروع الأول هو ترجمة كلمات المصحف الشريف باللغة الكردية، التي تعـد أحد أهم اللغات ويتحدث بها نحو 20 مليون ناطق في العراق ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمانجية ويتحدث بها في الموصل بالعراق وتمتد إلى القفقاز في روسيا، واللهجة المركزية المعروفة بالسورانية ــ وهي لهجة أدبية متطورة ــ يتحدث بها ما بين إيران وكردستان في العراق.

تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية والكنادية







اللغة الكردية: تعـد إحدى أهم اللغات ويتحدث بها نحو 20 مليون ناطق في العراق.



لها لهجتان رئيستان:



الشمالية المسماة بالكرمانجية ويتحدث بها في الموصل بالعراق وتمتد إلى القفقاز في روسيا.

اللهجة المركزية المعروفة بالسورانية ــ وهي لهجة أدبية متطورة ــ يتحدث بها ما بين إيران وكردستان في العراق.

