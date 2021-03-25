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إصدارات جديدة من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية والكنادية

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- بواسطة أيمن الوشواش - في نقلة نوعية بمجال طباعة المصحف الشريف أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن إنجاز ثلاثة من المشروعات المهمة، وذلك بإصدار نسخ من تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية (اللهجة الكرمانجية) والثانية باللغة الكنادية، وإصدار نسخه من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية بالحجم الجوامعي، وذلك في إطار مشاريع المجمع للعام الجاري 1442هـ.

وأوضحت الوزارة أن المشروع الأول هو ترجمة كلمات المصحف الشريف باللغة الكردية، التي تعـد أحد أهم اللغات ويتحدث بها نحو 20 مليون ناطق في العراق ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمانجية ويتحدث بها في الموصل بالعراق وتمتد إلى القفقاز في روسيا، واللهجة المركزية المعروفة بالسورانية ــ وهي لهجة أدبية متطورة ــ يتحدث بها ما بين إيران وكردستان في العراق.

تراجم كلمات القرآن الكريم باللغتين الكردية والكنادية


  • اللغة الكردية: تعـد إحدى أهم اللغات ويتحدث بها نحو 20 مليون ناطق في العراق.
  • لها لهجتان رئيستان:

الشمالية المسماة بالكرمانجية ويتحدث بها في الموصل بالعراق وتمتد إلى القفقاز في روسيا.

اللهجة المركزية المعروفة بالسورانية ــ وهي لهجة أدبية متطورة ــ يتحدث بها ما بين إيران وكردستان في العراق.


  • اللغة الكنادية: إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند وهي لغة ولاية كرناتكا ويتحدث بها نحو 50 مليون شخص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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