من التابعية وتذكرة النفوس إلى رقمية داخل الجوال.. 8 وثائق مختلفة تثبت هويات المواطنين خلال 90 عاما

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وأوضحت وزارة الداخلية أن (الهوية الرقمية) في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني (أبشر أفراد) وتعد إثباتا رسميا معتمدا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن، ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.
وقدمت وزارة الداخلية شكرها للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على ما بذلته وتبذله من جهود في إتمام هذا المشروع، وغيره من المشاريع المشتركة، التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
التقنيات الجديدة
«نحن نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنية غير المسبوقة، وآفاق النمو غير المحدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل أن تجلب للعالم فوائد ضخمة».
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
8 هويات تسجل المواطنين خلال 90 عاما
1 التابعية - 1349
2 تذكرة النفوس 1352
3 تذكرة إحصاء القبائل والعربان 1368
4 دفتر النفوس 1370هـ
5 حفيظة النفوس
6 بطاقة الأحوال المدنية 1405
7 بطاقة الهوية الوطنية 3 أجيال
الأول 1425هـ
الثاني 1430هـ
الثالث 1439هـ
8 الهوية الرقمية 1442
الهوية الرقمية
- عن طريق تطبيق (توكلنا).
- تشمل الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين.
- تمكن الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات الكترونية.
- الهدف رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.
- مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني (أبشر أفراد).
- تعد إثباتا رسميا معتمدا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.
- قريبا اعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإنجاز المعاملات بكل يسر ومن مكان واحد.
(توكلنا).. خيار وطني موثوق
- تطور تطبيق (توكلنا) التقني يعد أحد ثمار رؤية 2030 التي تدفع باتجاه تعظيم التحول الرقمي للجهات الحكومية كافة.
- تطبيق (توكلنا) يدخل مرحلة جديدة في مفهوم التحول الرقمي بإطلاقه خدمة الهوية الرقمية التي تعتبر وسيلة إثبات للمواطنين والمقيمين.
- تجاوز عدد مستخدمي (توكلنا) الـ19 مليونا يعكس حجم الموثوقية العالية التي اكتسبها التطبيق مما يجعله خيارا وطنيا موثوقا في تقديم الخدمات الحكومية.
- في عصر التكنولوجيا، يدعم جهود التحول الرقمي التي تقودها المملكة تسهيلا لحياة المواطنين والمقيمين والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.
- يقدم نفسه كأهم مصدر رقمي موثوق في التعاملات التقنية وتقديم الخدمات الصحية والحكومية التي تجعل منه تطبيقا ذا موثوقية كبيرة وأداء رقميا عاليا.
المركبة الخضراء
- كان يطلق عليها كبـار السـن من السعوديين التابعية أو حفيظة النفوس.
- جابت القرى والهجر السعودية قبل نحو 50 عاما لتقديم الخدمات المباشرة كإصدار الهوية الوطنية وجواز السفر للمواطنين الذين لا تتوفر لديهم إدارات لتوفير ذلك لهم.
- يتذكر كبـار السـن من السعوديين (التابعية) أو (دفتر حفيظة النفوس) الذي كان يطلق على الهوية الوطنية.
- تمثل المركبة إحدى الوسائل الأساسية التي استخدمت قبل 50 عـامـا للوصول إلى المواطنين الذين كانوا يقيمون في البادية والقرى والهـجر وتقديم خدمات تسجيلهم ومنحهم الهوية الوطنية، التابعية آنذاك.
- توقف العمل بالتابعية بعد 22 عاما وجرى العمل على تذكرة قبائل العربان حتى صدور حفيظة النفوس 1375هـ.
- أصدرت أول بطاقة أحوال 1405هـ في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز ، رحمه الله.
- أصدرت المركبة الخضراء منذ تصميمها، في 1380هـ - 1961م وحتى تقاعدها عن الاستخدام، الآلاف من دفاتر حفائظ النفوس وجوازات السفر للمواطنين.
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