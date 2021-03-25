شكرا لقرائتكم خبر من التابعية وتذكرة النفوس إلى رقمية داخل الجوال.. 8 وثائق مختلفة تثبت هويات المواطنين خلال 90 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدءا من الأجداد ووصولا إلى الأحفاد.. مرت رحلة تسجيل المواطنين وإثبات هوياتهم باختلاف الحقب الزمنية بـ8 مراحل، أولاها تذكرة التابعية التي صدرت في 1349هـ، أي قبل نحو 90 عاما، وآخرها الهوية الرقمية التي أطلقتها وزارة الداخلية أمس الأول بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طريق تطبيق (توكلنا)، تنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة (سدايا) الأمير محمد بن سلمان لحرصه على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية في إطار دعم مساعي التحول الرقمي تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 في تسهيل حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن (الهوية الرقمية) في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني (أبشر أفراد) وتعد إثباتا رسميا معتمدا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن، ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.

وقدمت وزارة الداخلية شكرها للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على ما بذلته وتبذله من جهود في إتمام هذا المشروع، وغيره من المشاريع المشتركة، التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

التقنيات الجديدة

«نحن نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنية غير المسبوقة، وآفاق النمو غير المحدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل أن تجلب للعالم فوائد ضخمة».

ولي العهد

الأمير محمد بن سلمان

8 هويات تسجل المواطنين خلال 90 عاما

1 التابعية - 1349

2 تذكرة النفوس 1352

3 تذكرة إحصاء القبائل والعربان 1368

4 دفتر النفوس 1370هـ

5 حفيظة النفوس

6 بطاقة الأحوال المدنية 1405

7 بطاقة الهوية الوطنية 3 أجيال

الأول 1425هـ

الثاني 1430هـ

الثالث 1439هـ

8 الهوية الرقمية 1442

الهوية الرقمية







عن طريق تطبيق (توكلنا).



تشمل الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين.



تمكن الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات الكترونية.



الهدف رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.



مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني (أبشر أفراد).



تعد إثباتا رسميا معتمدا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.



قريبا اعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لإنجاز المعاملات بكل يسر ومن مكان واحد.



(توكلنا).. خيار وطني موثوق





تطور تطبيق (توكلنا) التقني يعد أحد ثمار رؤية 2030 التي تدفع باتجاه تعظيم التحول الرقمي للجهات الحكومية كافة.



تطبيق (توكلنا) يدخل مرحلة جديدة في مفهوم التحول الرقمي بإطلاقه خدمة الهوية الرقمية التي تعتبر وسيلة إثبات للمواطنين والمقيمين.



تجاوز عدد مستخدمي (توكلنا) الـ19 مليونا يعكس حجم الموثوقية العالية التي اكتسبها التطبيق مما يجعله خيارا وطنيا موثوقا في تقديم الخدمات الحكومية.



في عصر التكنولوجيا، يدعم جهود التحول الرقمي التي تقودها المملكة تسهيلا لحياة المواطنين والمقيمين والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.



يقدم نفسه كأهم مصدر رقمي موثوق في التعاملات التقنية وتقديم الخدمات الصحية والحكومية التي تجعل منه تطبيقا ذا موثوقية كبيرة وأداء رقميا عاليا.



المركبة الخضراء