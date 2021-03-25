السعودية | المعلمي يطلع دول مجلس الأمن على مبادرة السعودية للحل باليمن

شكرا لقرائتكم المعلمي يطلع دول مجلس الأمن على مبادرة السعودية للحل باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلع عبد الله المعلمي السفير السعودي لدى الأمم المتحدة سفراء دول مجلس الأمن على مبادرة السعودية للحل باليمن.

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة - افتراضياً - بالمندوبين الدائمين لعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، وأبرز ما جاء فيها، والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، والتباحث حول أفضل السبل للمضي قدماً في سبيل دعم المبادرة وتنفيذها من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة.

استقرار اليمن والمنطقة

وأكد السفير المعلمي أن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطق الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

وشدد على استمرار المملكة ودول التحالف في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، والالتزام بالدور الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق.