ترقية 2972 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

أصدر المدير العام لحرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قرارًا بترقية 2972 فردًا من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1/8/1442هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب اللواء الشهري، عن شكره صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومنها حرس الحدود، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه جميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ اللواء الشهري المُترَقَّيْن، سائلًا الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزًا لهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى –عز وجل– أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، وأمنه واستقراره.