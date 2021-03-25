رئيس الوزراء العراقي يثمن مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء افتراضي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء العراقي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وحسب البيان «وجه خادم الحرمين الشريفين دعوة كريمة إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة المملكة العربية السعودية للقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك». ومن جانبه أعرب الكاظمي عن تقديره وقبوله للدعوة.

وأكمل البيان: «وطلب خادم الحرمين الشريفين نقل تحياته إلى أخيه رئيس جمهورية العراق، متمنيًا له ولدولة رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والسعادة، وللعراق المزيد من التقدم والازدهار».

من جهته، أعرب الكاظمي، عن «شكره وتقديره خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وأطيب تمنياته لهما بموفور الصحة وللشعب السعودي بالمزيد من الرفاه والتقدم».

ونوه الجانبان، حسب البيان المشترك، بـ«العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين» وأشادا بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما، مؤكدين «دور مجلس التنسيق العراقي السعودي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية؛ وذلك استكمالًا للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة من الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية».

وأضاف البيان أن «المملكة العربية السعودية، ثمنت جهود الحكومة العراقية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في جمهورية العراق»، لافتًا إلى أن «جمهورية العراق، ثمنت المبادرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لجمهورية العراق في مجال مواجهة جائحة كورونا».

اقرأ أيضًا:

بيان «سعودي–عراقي»: تكثيف التنسيق لدعم وتعزيز أمن واستقرار المنطقة

خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس الوزراء العراقي.. وصدور بيانٍ مشترك