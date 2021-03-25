اخبار السعوديه

التحالف: اعتراض 4 مسيرات حوثية مفخخة في محاولة لاستهداف المدنيين بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - رصد نشاط حوثي معاد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض 4 مُسيَّرات مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين في .

وأضاف التحالف أنه تم رصد نشاط حوثي معادٍ، بإطلاق مسيرات مفخخة باتجاه السعودية، وفق العربية.

وكان مجلس وزراء الداخلية العرب أدان وشجب الأعمال العدائية والتخريبية الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه اليمنيين والمملكة العربية السعودية، وتهديدها المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، ومحاولات استهداف المنشآت النفطية التي لا تستهدف المملكة ومقدراتها، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي، معبرًا عن تضامنه التام مع المملكة ووقوفه الكامل بجانبها في مواجهة هذه الممارسات والاعتداءات الإرهابية، مؤكدًا تأييده المطلق للإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا