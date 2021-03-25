بيان «سعودي–عراقي»: تكثيف التنسيق لدعم وتعزيز أمن واستقرار المنطقة

الرياض - محمد عبدالله - بناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عُقد اليوم الخميس، لقاء افتراضي عن بُعد بينه وبين مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

وتضمَّن بيان مشترك عن اللقاء، تأكيد دور مجلس التنسيق السعودي العراقي فيما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية؛ وذلك استكمالًا للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة من الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وثمنت المملكة جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والتنمية في الجمهورية العراقية، وثمنت جمهورية العراق المبادرات التي قدمتها السعودية لها في مجال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد–19).

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، مع ضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها، والسعي المشترك إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار.. وفي هذا الإطار، أكد دولة رئيس الوزراء العراقي دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

ودعا خادم الحرمين الشريفين رئيس الوزراء العراقي لزيارة المملكة العربية السعودية في القريب العاجل للقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ الأمر الذي رحب به الكاظمي.