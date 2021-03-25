وزير الخارجية اليمني عن مبادرة السعودية: فرصة حقيقية للسلام

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، أن مبادرة السعودية تمثل فرصة حقيقية للسلام، وتأتي في ظرف دولي بالغ الأهمية.

وقال بن مبارك، خلال تصريحات صحفية، إن المبادرة السعودية تُضِيف زخمًا كبيرًا، وتُحرِّك المياه الراكدة، مطالبًا المجتمع الدولي بتوجيه أصابع الاتهام لمن يعرقل جهود السلام في البلد.

فيما أشاد وزير الخارجية اليمني بكل جهد صادق للتعاطي الإيجابي مع المبادرة السعودية، داعيًا ميليشيا الحوثي الإرهابية للإنصات إلى العقل وتقديم تنازلات واحترام إرادة الشعب اليمني.

وشدد بن مبارك على حرص حكومة بلاده على إنهاء الأزمة وتخفيف المعاناة الإنسانية، لافتًا إلى أن ميليشيات الحوثي تحاول استخدام ورقة الأزمة الإنسانية لإطالة أمد الحرب في اليمن.