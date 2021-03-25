السعودية اليوم / ترقية 2972 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات



الرياض 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية 2972 فرداً من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 1 / 8 /1442هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب اللواء الشهري عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومن بينها حرس الحدود، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه جميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ اللواء الشهري الأفراد المترقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، وأمنه واستقراره.

// انتهى //

22:45ت م

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