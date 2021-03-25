السعودية اليوم / السفير آل جابر يلتقي بالقائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن



الرياض 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

رحب القائمان بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن، مارتينا سترونغ وكاثرين ويستلي، بإعلان المملكة مبادرة السلام؛ للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالرياض، بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر .

كما جرت مناقشة الجهود المشتركة لدعمها.

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22:45ت م

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