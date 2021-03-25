السعودية اليوم / هولندا تسجل 25 وفاة و7740 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

سجلت هولندا 25 حالة وفاة و 7740 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16395 حالة وفاة و 1228730 إصابةً بالفيروس التاجي.

// انتهى //

22:45ت م

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أمستردام 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسسجلت هولندا 25 حالة وفاة و 7740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16395 حالة وفاة و 1228730 إصابةً بالفيروس التاجي.// انتهى //22:45ت م0264

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