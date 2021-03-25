السعودية اليوم / مقتل شخص حاول التسلل من سوريا إلى الأراضي الأردنية



عمّان 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

أحبط الجيش الأردني، محاولة تسلل لشخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال الجيش الأردني في بيان اليوم: إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى مقتل المتسلل.

// انتهى //

22:38ت م

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