السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 460 وفاة و 23696 إصابة بفيروس كورونا



روما 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

سجلت إيطاليا 460 وفاة و 23696 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها الإحصائية اليومية إلى أن هذه البيانات ترفع حصيلة الوفيات إلى 106799 وفاة ،ومجمل الإصابات إلى 3464543 إصابةً منذ تفشي الجائحة.

// انتهى //

22:37ت م

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روما 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسسجلت إيطاليا 460 وفاة و 23696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها الإحصائية اليومية إلى أن هذه البيانات ترفع حصيلة الوفيات إلى 106799 وفاة ،ومجمل الإصابات إلى 3464543 إصابةً منذ تفشي الجائحة.// انتهى //22:37ت م0259

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