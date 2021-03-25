السعودية اليوم / تعليم جازان يكرّم المتفوقين في اختبار القدرات العامة



جيزان 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، "11" طالبًا وطالبة من مختلف مكاتب التعليم بالمنطقة الحاصلين على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة ، وذلك على مسرح الإدارة العامة ، بحضور القيادات التعليمية وعدد من أولياء الأمور وقادة المدارس.

وهنأ مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، الطلاب والطالبات وأسرهم، بهذا التفوق ، وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد وأن يكون هذا التفوق بداية لمرحلة جديدة من الالتزام وتوسيع المدارك والتفوق في المسارات كافة، مؤكداً حرص الإدارة على تكريم المتفوقين والمتفوقات والاحتفاء بهم وتشجيعهم؛ لمواصلة التميز والتفوق ليكونوا في المستقبل نافعين لأنفسهم وأوطانهم ومجتمعاتهم.

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22:25ت م

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