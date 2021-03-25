

الرياض 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

شهدت المدينة الطبية لقوى الأمن في الخبر اليوم، تقديم لقاح فيروس

وقدمت المدينة الطبية اللقاح لمنسوبين من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وقوات الطوارئ الخاصة بالظهران والقطيف، إضافة إلى منسوبين من رئاسة أمن الدولة، ومنسوبات من الأحوال المدنية بالمنطقة، و منسوبي ومنسوبات مستشفى قوى الأمن بالدمام.

وتحرص الخدمات الطبية عبر فرقها الطبية في مختلف مناطق ومدن المملكة على التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة،في أثناء تقديم اللقاح لعموم المستفيدين، وتقديم الرسائل التوعوية اللازمة الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد 19).

// انتهى //

22:24ت م

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الرياض 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسشهدت المدينة الطبية لقوى الأمن في الخبر اليوم، تقديم لقاح فيروس كورونا لعددٍ من منسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بالمنطقة الشرقية، في إطار تنفيذ الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة "الوقاية أمان".وقدمت المدينة الطبية اللقاح لمنسوبين من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وقوات الطوارئ الخاصة بالظهران والقطيف، إضافة إلى منسوبين من رئاسة أمن الدولة، ومنسوبات من الأحوال المدنية بالمنطقة، و منسوبي ومنسوبات مستشفى قوى الأمن بالدمام.وتحرص الخدمات الطبية عبر فرقها الطبية في مختلف مناطق ومدن المملكة على التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة،في أثناء تقديم اللقاح لعموم المستفيدين، وتقديم الرسائل التوعوية اللازمة الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد 19).// انتهى //22:24ت م0254

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المدينة الطبية لقوى الأمن بالخبر تكثف جهودها لتقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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