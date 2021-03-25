

نيويورك 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، إثر مخاوف بشأن الطلب مع بدء جولة جديدة من القيود المفروضة بسبب فيروس

فقد انخفض خام برنت 3 دولارات أي 4.7 % إلى 61.3 دولارا للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.5 دولار أي 5.7 % إلى 57.6 دولاراً للبرميل.

// انتهى //

22:11ت م

0252



نيويورك 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسسجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، إثر مخاوف بشأن الطلب مع بدء جولة جديدة من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في أوروبا.فقد انخفض خام برنت 3 دولارات أي 4.7 % إلى 61.3 دولارا للبرميل.كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.5 دولار أي 5.7 % إلى 57.6 دولاراً للبرميل.// انتهى //22:11ت م0252

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / تراجع أسعار النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.