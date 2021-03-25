

واشنطن 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

أعلن البيت الأبيض استثمار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقيمة عشرة مليارات دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى لقاحات كوفيد-19، وبناء الثقة باللقاحات في المجتمعات الأكثر تضرراً والأكثر خطورة.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر اليوم: إنه ضمن جهود الرئيس بايدن المستمرة لضمان وصول لقاحات كوفيد-19، إلى جميع الأشخاص وجميع المجتمعات، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية سلسلة من الإجراءات لتوسيع وصول اللقاحات إلى المجتمعات الأكثر تضرراً والأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم،وتقديم خدمة أفضل للمجتمعات والمناطق الريفية والسكان ذوي الدخل المنخفض وغيرهم من المحتاجين.

كما أعلن إنشاء مراكز تطعيم مجتمعية تديرها الحكومة الفيدرالية في المناطق الأكثر تضرراً، وإرسال اللقاحات مباشرة إلى الصيدليات المحلية والمراكز الصحية المجتمعية التي تخدم بشكل غير متناسب الفئات الضعيفة من السكان، إضافةً إلى إطلاق مئات العيادات المتنقلة لمقابلة الناس أينما كانوا.

// انتهى //

22:03ت م

0247





كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / البيت الأبيض يعلن استثمار عشرة مليارات دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.