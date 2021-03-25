السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 65,083 إصابة جديدة و 1,287 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 65,083 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,834,734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542,584 وفاة.

// انتهى //

22:02ت م

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واشنطن 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 65,083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1,287 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,834,734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542,584 وفاة.// انتهى //22:02ت م0246

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