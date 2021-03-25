السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله



نيوم 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - سائلا الله تعالى له المغفرة والرحمة ، فيما أعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

// انتهى //

21:28ت م

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نيوم 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - سائلا الله تعالى له المغفرة والرحمة ، فيما أعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.// انتهى //21:28ت م0238

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