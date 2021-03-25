آل جابر يؤكد أن النظام الإيراني يسعى إلى إطالة أمد الحرب باليمن

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

أكد سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، الخميس، إن النظام الإيراني يسعى إلى إطالة أمد الحرب عبر استمرار دعم الحوثي.



وقال السفير السعودي في تصريحات صحفية، إن المملكة تتواصل باستمرار مع جميع الأطراف الساعية لتحقيق السلام في اليمن، مضيفا: "نحن الآن في مرحلة جيدة بسبب المبادرة السعودية لدعم السلام في اليمن"، مشيرا إلى أن "المبادرة تعالج جميع القضايا الرئيسية المرتبطة بالأزمة".

وأعرب آل جابر عن أمله في أن يتم التجاوب مع المبادرة السعودية بشكل عاجل، مبينا أن الرياض تتواصل جماعة الحوثي عبر قنوات خاصة عبر سلطنة عُمان والمبعوثين الأمريكي والأممي.

والاثنين الماضي، أعلنت السعودية عن مبادرة لتسوية شاملة للأزمة اليمنية وقوبلت بترحيب دولي وأممي وإقليمي واسع النطاق.

ونصت المبادرة على فتح مطار صنعاء لبعض الوجهات الدولية والإقليمية، والسماح باستيراد الغذاء والوقود عبر ميناء الحديدة وإيداع عوائد الضرائب والجمارك في حساب مشترك في البنك المركزي اليمني حسب اتفاق استكوهولم ليتسنى صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ أربعة أعوام.

كما نصت على وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.