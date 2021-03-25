شكرا لقرائتكم التحالف يعترض 4 طائرات بدون طيار أطلقت لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25
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التحالف يعترض 4 طائرات بدون طيار أطلقت لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه رصد نشاطًا حوثيًا معاديًا بإطلاق طائرات بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا.
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