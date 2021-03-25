خالد الفيصل في قصيدة جديدة: أجمل الدنيا يا دار طيبى للمواطن والأغراب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

بثت إمارة منطقة مكة المكرمة أحدث قصائد مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل والتي جاءت تحت عنوان ” أجمل الدنيا”.

وقال الأمير خالد الفيصل في قصيدته:

يا محكــم شرع الله بعصــر الأحزاب

يهنـــاك شعـــب بالشريعـــة يمـــاري

دستــورك القـــرآن من رب الأربـاب

ما جمعـــه لجنــــة يميـــن ويســـاري

شــف ناتـج التغريب يا فخـر الإنسان

وشلــون تــوه بــدوهــم بالصحـــــاري

ما للعــرب قصــر ولا للقصـــر بــاب

إلا بحكــم الله على النـــاس جاري

الديـــن عـــز بالمــــــآذن ومحـــــراب

صوتـــه رفيــــع في هبــــوب وذاري

من غاب عود له على كل ما طاب

يشتــــاق له مصـــبح ويسريه ساري

يا دار طيبــى للمـــواطن والأغـــراب

يـا أجمــــل الدنيــا عمــــار وبـــــراري

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