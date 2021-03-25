طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية في أبشر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور، طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

وأوضح المرور من خلال الصفحة الرسمية لها على تويتر طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:

الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.

خدماتي.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

سجل الدخول على بوابة نظام أبشر الإلكترونية.

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.

انقر على (عرض).

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