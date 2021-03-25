نهاية جميع اختبارات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والتقني قبل إجازة عيد الفطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات، حيث تحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

اهتمام بالطلاب:

ويأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وحرصًا منه على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



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