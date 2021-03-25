6 رمضان بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م.

إجازة المرحلتين المتوسطة والثانوية:

وتكون بداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9/ 1442 الموافق 29 / 4 / 2021م

اهتمام الملك بأبنائه:

ويأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وحرصًا منه على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



شارك الخبر