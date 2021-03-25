يشمل 74 شاشة.. السديس يدشن مشروع النظام الإرشادي الرقمي

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مشروع النظام الإرشادي الرقمي.

ورافق الشيخَ السديس، خلال التدشين، وكيلُ الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني.

ويشمل مشروع النظام الإرشادي الرقمي 74 شاشة رقمية مختلفة المقاسات حسب طبيعة مكان تركيبها، وتم تركيب 50 شاشة مع ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد، وفي أي وقت عن بعد، كما يتم العمل على توريد وتركيب 24 شاشة رقمية مع أعمال الربط لها بغرفة التحكم.

وأكد الشيخ السديس رفع الوعي صحيًّا وأمنيًّا وعلميًّا، وإرشادات الدخول والخروج من صحن المطاف، ودعم خطط إدارة تفويج الحشود، من خلال بث رسائل قصيرة وهادفة في تلك الجوانب، وبعدة لغات؛ وذلك عبر الشاشات الرقمية المتطورة التي تم تنفيذها في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به.