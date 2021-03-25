أمير الرياض يوجه بتكثيف الجولات الرقابية على التجمعات ورصد المخالفين

وجَّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بتكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض؛ قد قامت من 2 إلى 8 شعبان 1442هـ بـ30460 جولة رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلةً في أمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه، ورصدت خلالها 13710 مخالفات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم إغلاق 17 منشأة.

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