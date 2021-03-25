جولات ميدانية لمراقبة الأسعار والتحقق من وفرة السلع الرمضانية برفحاء

نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء، اليوم، 58 جولة ميدانية استباقية على منافذ البيع بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

واستهدفت الجولات التحقق من وفرة السلع الرمضانية الأساسية والاستهلاكية وبدائلها، وتوافرها في الأسواق والمحال التجارية، ومراقبة أسعار السلع، والتحقق من صلاحيتها، وضبط مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

وأكد مدير الفرع يوسف العنزي، توافر السلع والمنتجات الرمضانية كافةً وبكميات كبيرة ولله الحمد، وتوافر البدائل المناسبة لكل صنف، مشيرًا إلى استمرار الجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية كافةً، ومتابعة ثبات الأسعار وعدم وجود غش تجاري على مدار الساعة.

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