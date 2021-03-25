مركز الأرصاد عن طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة وعوالق ترابية في 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد –في تقريره عن طقس غد الجمعة– نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية، يصاحبه انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل.

ووفق التقرير، يستمر تأثر الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بعوالق ترابية، مع تأثر سواحل مناطق (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15–55 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15–55 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15–40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.

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