هاتف مشحون يحرق وجه فتاة نائمة و Apple تحقق في الحادثة

وقالت هول للصحيفة: «عندما بدأت أغفو أحسست برائحة حريق ولهب قرب وجهي. استيقظت وركضت إلى الطابق السفلي وناديت أمي». تمكنت الأم وابنتها من إخماد الحريق، واتصلت بفرق الإنقاذ، لتقديم المساعدة الطبية لابنتها.
ومن جانبهم قام ممثلو شركة «آبل» بفتح تحقيق في الحادث.
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