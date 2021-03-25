خادم الحرمين يأمر بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني قبل بداية إجازة عيد الفطر

أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرا بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 هـ للطلاب والطالبات، لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هـ الموافق 13 / 4 / 2021 م، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 9 /1442 هـ الموافق 22 / 4 / 2021 م، وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4 / 2021 م وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9/ 1442 الموافق 29 / 4 / 2021.
وأن تحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات، قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.
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