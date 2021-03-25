ملتقى الإنتاج العلمي في جامعة الأميرة نورة في نسخته الثانية

عقد مركز أبحاث كلية التربية، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ملتقى الإنتاج العلمي الثاني لمنسوبي الجامعات «منطلقات نحو الجودة و العالمية» أمس، الذي أقيم على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية -محليًا وعربيًا- ذات الاهتمام بالبحث العلمي وأوعية ومنافذ النشر.

جاء الملتقى مؤكدًا على اهتمام المركز بصناعة البحث العلمي وتجويده، ويتضح ذلك من خلال محاور الملتقى، التي ركزت على مفاهيم ما زالت مستجدة في ساحة البحث العلمي العربي، حيث يناقش المحور الأول «مستقبل صناعة النشر العلمي للمجلات العربية العلمية المحكمة في كشاف الاستشهاد المرجعي العربي»، وذلك لاستشراف المستقبل والمساهمة في رسم خارطة الطريق، التي ستسهم في تجويد الأبحاث العلمية العربية، وتمكينها من المنافسة عالميًا.

وامتداداً لموضوع تجويد البحث العلمي، يناقش المحور الثاني «أخلاقيات البحث العلمي ودورها في جودة الأبحاث العلمية»، أما المحور الثالث فيعطي نموذجًا عن جودة البحث العلمي، ومعايير التميّز فيه عبر تقديم نماذج مطبقة ومعترف بتميزها، ويركز على «معايير وقواعد تصنيف المجلات العلمية المحكمة: معايير قاعدة بيانات سكوبس نموذجاً».

في حين يركز المحور الرابع على تقديم ممارسات ناجحة ومتميزة، لدعم البحث العلمي داخل الجامعات، لكونها إحدى الحاضنات المهمة والأساسية للبحث العلمي حول العالم حيث يناقش: «قواعد الإنتاج العلمي للجامعات تجارب عالمية رائدة».

يُشار إلى أنّ الملتقى جاء ضمن أنشطة مركز أبحاث كلية التربية، دعمًا لجودة منافذ وأوعية النشر العلمي، وسعيًا بها نحو العالمية، مما سينعكس مستقبلًا على جودة مخرجات الأبحاث العلمية، وتحقيق رؤية جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.