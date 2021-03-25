السعودية اليوم / محمية نبات الشورى ( المانجروف ) الطبيعية على شواطئ الهيئة الملكية بينبع



ينبع 12شعبان 1442هـ الموافق 25مارس 2021م واس

نفذت الهيئة الملكية بينبع يوم أمس بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية ومجموعة من المتطوعين حملة لاستزراع نباتات الشورى (المانجروف) على مساحة شاسعة من شواطئ الهيئة الملكية بينبع والتوعية بأهميتها وضرورة المحافظة على البيئة البحرية والغطاء النباتي وتوظيف جميع الإمكانيات للسعي إلى تحقيق أعلى مستوى في حماية البيئة والعمل على استدامة نظامها البيئي والتنوع الأحيائي بمدينة ينبع الصناعية .

وتعدّ نباتات الشورى (المانجروف) من ركائز البيئة البحرية، حيث تنتشر مكونة بيئة تتوسع طبيعياً وتتكاثر فيها العديد من الكائنات البحرية التي تعدّها ملاذاً آمناً وبيئة للتكاثر ، وقد تم مؤخراً -بتعاون مشترك مع مجموعة بحثية بإحدى الجامعات

// انتهى //

20:02ت م

0221



ينبع 12شعبان 1442هـ الموافق 25مارس 2021م واسنفذت الهيئة الملكية بينبع يوم أمس بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية ومجموعة من المتطوعين حملة لاستزراع نباتات الشورى (المانجروف) على مساحة شاسعة من شواطئ الهيئة الملكية بينبع والتوعية بأهميتها وضرورة المحافظة على البيئة البحرية والغطاء النباتي وتوظيف جميع الإمكانيات للسعي إلى تحقيق أعلى مستوى في حماية البيئة والعمل على استدامة نظامها البيئي والتنوع الأحيائي بمدينة ينبع الصناعية .وتعدّ نباتات الشورى (المانجروف) من ركائز البيئة البحرية، حيث تنتشر مكونة بيئة تتوسع طبيعياً وتتكاثر فيها العديد من الكائنات البحرية التي تعدّها ملاذاً آمناً وبيئة للتكاثر ، وقد تم مؤخراً -بتعاون مشترك مع مجموعة بحثية بإحدى الجامعات السعودية - الكشف عن دراسة تناولت تقييم نباتات المانجروف المنتشرة في سواحل الهيئة الملكية بينبع، حيث أثبتت نتائج الدراسة كفاءة وقدرة عالية من النظام البيئي للمانجروف على احتجاز نسبة عالية من ثاني اكسيد الكربون وإسهامه في التقليل من الاحتباس الحراري.// انتهى //20:02ت م0221

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