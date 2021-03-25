‏ السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرعى أعمال الملتقى البيئي 2021م بمنطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 12شعبان 1442هـ الموافق 25مارس 2021م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة أهمية إعداد الخُطط والبرامج اللازمة لمعالجة ظاهرة الاحتطاب، ووضع الحلول السريعة التي تضمن عدم تأثر الوضع البيئي من أخطار الأكياس والمنتجات البلاستيكية، والإسهام الفاعل في نشر مفهوم الوعي البيئي للمحافظة على المكتسبات البيئية الطبيعية.

وأشار سموه -خلال رعايته لأعمال الملتقى البيئي 2021م الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة- إلى ضرورة تفعيل التوصيات البيئية المعتمدة ضمن مخرجات الملتقى.

كما أعلن سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة عن تدشين (جائزة المدينة المنورة للبيئة) التي تستهدف المنافسة بين المحافظات بمنطقة المدينة المنورة في المحاور التالية: رفع الوعي بالأخطار البيئية الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية وتوفير البدائل، ورفع الوعي بالأخطار البيئية الناتجة عن الاحتطاب وتوفير الفحم والأحطاب المستوردة بدلاً عن ذلك، مع الحث على زيادة الغطاء النباتي.

ويهدف الملتقى -الذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "‎البيئة لنا ولأجيالنا" وحظي بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال البيئة- إلى دراسة ومناقشة مستجدات بيئة المنطقة ووضع الحلول المناسبة التي تضمن استدامتها، حيث تناول الملتقى عدداً من المحاور الرئيسة شملت: استعراض جهود فرع الوزارة في المحافظة على البيئة على مستوى منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى الحديث عن البيئة ومفهوم النقاء والتلوث، إلى جانب تناول عدد من المشاريع البيئية في المنطقة، وكذلك مناقشة منهجية الحفاظ على البيئة من خلال تناول وادي العقيق كمثال على هذه المنهجية.

وفي ختام أعمال الملتقى شارك سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل في حملة تشجير المتنزه الوطني من خلال غرس الأشجار بمشاركة عدد من أبناء المدينة المنورة ومسؤولي فرع الوزارة، واستمع سموه إلى خطة الوزارة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والإسهام في مكافحة التصحر ورفع نسبة الغطاء النباتي بدعم ومشاركة جميع الجهات الحكومية وفئات المجتمع.

من جهته ثمن المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد رعاية سمو نائب أمير المنطقة ومشاركته بأعمال الملتقى، مُعرباً عن شُكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، ولسمو نائبه، على الدعم الكبير والمتابعة المُستمرة لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة للارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطن والمقيم.

// انتهى //

19:47ت م

0219





كانت هذه تفاصيل خبر ‏ السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرعى أعمال الملتقى البيئي 2021م بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.