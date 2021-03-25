السعودية اليوم / الكويت تسجل 1390 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1379 وتسجيل حالتي وفاة



الكويت 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

سجلت الكويت 1390 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه تم تسجيل 1379 حالة شفاء من الإصابة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 208771 حالة.

// انتهى //

19:44ت م

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الكويت 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسسجلت الكويت 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 224432 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1258 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه تم تسجيل 1379 حالة شفاء من الإصابة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 208771 حالة.// انتهى //19:44ت م0218

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