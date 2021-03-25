السعودية اليوم / رئيس الوزراء الكويتي يجري اتصالاً مع نائب رئيس دولة الإمارات



الكويت 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

أجرى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اتصالا هاتفيا اليوم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب خلاله عن خالص التعازي لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وعبر سموه عن صادق مواساته لوفاة فقيد دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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19:37ت م

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