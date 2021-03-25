رياضي / لجنة الحكام تفتح باب التسجيل لدورات الحكام المستجدين



الرياض 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة دورة للحكام المستجدين في جميع مناطق المملكة.

وتهدف اللجنة من هذه الدورة إلى صناعة جيل جديد من الحكام في مختلف مناطق المملكة قادر على المشاركة في المسابقات المحلية للمواسم المقبلة، انطلاقاً من مسابقات الفئات السنية.

واشترطت اللجنة على الحكام المستجدين الذين سيتقدمون للدورة ألا تزيد أعمارهم عن 23 عامًا، وأن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية أو طالبًا بها كحد أدنى.

ومن المقرر أن يبدأ استقبال الطلبات إلكترونيًا ابتداء من اليوم وحتى يوم 8 أبريل المقبل.

وأشارت لجنة الحكام إلى أنه بعد اكتمال التسجيل والفرز سيتم إجراء مقابلات شخصية وعملية على من ستنطبق عليهم الشروط، وذلك قبل المشاركة في الدورة التي سيتحدد موعدها في وقت لاحق.

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19:00ت م

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