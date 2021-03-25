السعودية اليوم / الأردن تسجل 8433 إصابة و96 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8433 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 463893 حالة شفاء بعد تسجيل 7705 حالات إضافية، كما سجلت 96 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6277 حالة.

// انتهى //

18:38ت م

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عمّان 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 571290 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 463893 حالة شفاء بعد تسجيل 7705 حالات إضافية، كما سجلت 96 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6277 حالة.// انتهى //18:38ت م0199

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