السعودية اليوم / برنامج التاجر الصغير يقيم دورات تدريبية في "الوعي المالي والتجاري"



بريدة 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

يقيم برنامج التاجر الصغير للوعي المالي -بالمشاركة مع اللجنة النسائية التنموية بالقصيم- حاليًا دورات تدريبية في "الوعي المالي والتجاري" في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس حتى 12 يونيو القادم.

وسيختار البرنامج في نهايته 25 مشاركا من الأطفال من جميع الدورات السابقة وتأهيلهم لريادة الأعمال من خلال دورة تدريبية مكثفة ستقام في مدينة بريدة لمدة ثلاثة أيام، يليها معرض ختامي لعرض مشاريعهم المتميزة، وسيتاح حضور المعارض مجاناً بالتنسيق مع العديد من المدارس والجمعيات.

يذكر أن برنامج التاجر الصغير للوعي المالي هو برنامج تنموي مجاني يواكب الرؤية الاقتصادية 2030 ويهدف إلى رفع كفايات الوعي المالي وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي.

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18:11ت م

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