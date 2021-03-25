السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع تركيب 74 شاشة رقمية في المسجد الحرام



مكة المكرمة 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مشروع النظام الإرشادي الرقمي.

ويشمل مشروع النظام الإرشادي الرقمي ٧٤ شاشة رقمية مختلفة المقاسات بحسب مكان تركيبها، تم تركيب ٥٠ شاشة منها مع ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت عن بُعد، كما يتم العمل على توريد وتركيب ٢٤ شاشة رقمية مع أعمال الربط لها بغرفة التحكم.

وأكد معاليه رفع الوعي في الجانب الصحي والأمني والعلمي، وإرشادات الدخول والخروج من صحن المطاف ودعم خطط إدارة تفويج الحشود، من خلال بث رسائل قصيرة وهادفة في تلك الجوانب بعدة لغات عبر الشاشات التي تم تنفيذها في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

رافق معاليه خلال التدشين وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني.

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18:11ت م

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