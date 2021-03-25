السعودية اليوم / النقل ومركز تنمية الغطاء النباتي يدشنان مبادرة "تشجير مناطق زحف الرمال" على طريق الدمام الرياض



الدمام 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021 م واس

دشنت وزارة النقل بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مبادرة تشجير مناطق زحف الرمال على طريق الدمام الرياض السريع بالمنطقة الشرقية بحضور معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ورئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري.

وتأتي المبادرة ضمن حملة "لنجعلها خضراء"، لتشجير كافة الطرق الرئيسية في المملكة، حيث تم اليوم تشجير منطقة زحف رمال بطول 4 كم على طريق الدمام الرياض السريع؛ بزراعة أربعة صفوف من الأشجار بمسافات بينية مناسبة، وإقامة سياج جانبي للحماية، وتزويد منطقة التشجير بشبكات للري، في خطوة تستهدف الوصول إلى زراعة ما يقارب 4000 شجرة.

كما تهدف الحملة إلى توحيد جهود الوزارة مع المركز وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق بحماية البيئة، إضافة إلى بناء شراكة فعالة للعمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة لتنمية الغطاء النباتي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المياه ودعم التشجير مع التركيز على تشجير المناطق المحاذية لجوانب الطرق الرئيسية في كافة مناطق المملكة لمنع زحف الرمال.

ووجه معالي نائب الوزير لشؤون الطرق الشكر لشركة عايد الحمود للتجارة والمقاولات على مساهمتها التطوعية في المشاركة في عملية تشجير مناطق زحف الرمال التي تمت اليوم على طريق الرياض الدمام السريع بالمنطقة الشرقية -المرحلة الأولى-.

وأعرب معاليه عن الأمل في أن تكون الخطوة التطوعية لهذه الشركة محفزا لغيرها من شركات المقاولات الوطنية للمبادرة بدورها في هذا المجهود الوطني، الذي يستهدف إلى جانب تجميل طرق المملكة الخارجية توسيع رقعة الغطاء النباتي لأرض المملكة، والحد من زحف الرمال، والإسهام في زيادة فرص تساقط الأمطار وتلطيف أجواء المملكة على مدار العام.

وأكد معاليه حرص الوزارة على استمرار إنجاز كافة مشروعاتها ومبادراتها وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، مع تعزيز أهمية بذل كامل الجهود في سبيل تحسين البنية التحتية؛ للارتقاء بجودة مشاريع الطرق في مختلف المناطق، والارتقاء بمنظومة النقل في المملكة.

من جانبه أشاد رئيس المركز الوطني بالتعاون المهم والتكامل بين وزارة النقل و المركز لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتنفيذ هذه المبادرات للحد من ظاهرة زحف الرمال وتعزيز سلامة الطرق وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين تجربة المسافر على الطرق السريعة.

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18:10ت م

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