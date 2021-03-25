شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات حادة في طقس المملكة خلال الفترة الحالية؟.. نصائح مهمة من المختصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يشهد طقس المملكة تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة، ويتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة، ما بين رياح نشطة وعواصف رملية كثيفة، وتفلبات كبيرة في درجات الحرارة بين الارتفاع والهبوط.

وتوقع خبراء وباحثي الطقس والمناخ استمرار التقلبات المناخية على مدار الأيام المقبلة، مقدمين مجموعة من النصائح المهمة للتعامل مع تقلبات الحرارة وموجة الغبار الكثيفة.

أعلى سرعة #رياح سجلت في #المملكة خلال التقلبات الجوية كانت ٧٠كلم/ س في محافظة #العلا

ويستمر تأثير التقلبات الجوية على مختلف المناطق حتى #السبت القادم بمشيئة الله#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا pic.twitter.com/1f85FFgPkZ — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) March 24, 2021

مرحلة انتقالية

أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد الدكتور حسين القحطاني، أن أجواء المملكة تدخل مرحلة انتقالية تتسارع فيها التقلبات الجوية خاصة الرياح النشطة المثيرة للأتربة.

وأضاف “متحدث الأرصاد” أن أجواء المملكة تشهد حالة من التذبذب في درجات الحرارة تستدعي من الجميع الالتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمعلومات الطقس خاصة المسافرين ومرتادي البحر وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تكون عواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، تبوك، الشرقية).

فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض) مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

عاصفة ترابية قادمة

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس الأسبوع الحالي، موضحًا أن معظم المناطق ستشهد تقلبات جوية.

وتوقع مركز الأرصاد الوطني، تأثر معظم مناطق المملكة بحالة ‏من عدم الاستقرار الجوي، بدءًا من غد الجمعة ‏وحتى الإثنين ‏المقبل.‏

وأوضح المركز أن عددًا من المناطق ستتعرض لرياح ‏نشطة، مثيرة للأتربة، قد تحجب مستوى الرؤية، وتصل ‏سرعتها ‏إلى أكثر من 50كم/ ساعة، وذلك اعتبارًا من غد الجمعة، تشمل مناطق (الحدود الشمالية، والجوف، وحائل).‏

وأشار إلى أن تأثير الرياح النشطة والعاصفة الترابية سيمتد يومي الأحد والإثنين المقبلين، إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض، ومن ثم لمناطق نجران، والأجزاء ‏الشرقية بمناطق: عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

ولفت إلى احتمالية أن تسجل درجات الحرارة الصغرى (3- 7) درجات ‏مئوية على أجزاء من مناطق (تبوك، ‏والجوف، وحائل، والحدود الشمالية) ابتداءً من غد الجمعة، فيما ترتفع على ‏مناطق وسط وشرق ‏المملكة، ثم تعاود الانخفاض صباح الأحد ‏المقبل.‏

بداية الصيف

توقع المتحدث الرسمي للأرصاد الجوية، حسين القحطاني، هطول أمطار على المناطق الوسطى والمرتفعات الجبلية .

وقال متحدث “الأرصاد ” في برنامج “120” المذاع على “قناة الإخبارية” إن التقلبات متسارعة في تلك الفترة بسبب الربيع مع تذبذب الحرارة ووجود فرصة لهطول الأمطار مع استمرار الرياح .

وأوضح أن هذه الفترة انتقالية ويجب فيها اتباع التعليمات، مشيراً إلى أن درجات الحرارة ستبدأ فعلياً في الإرتفاع في نهاية شهر رمضان المبارك ليبدأ شهر الصيف فعلياً.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أسباب تحول الأتربة المثارة إلى عاصفة ترابية، مشيرا إلى أن ذلك يحدث عندما تتجاوز سرعة الرياح 45 كم / ساعة، وحينها تنخفض الرؤية إلى 1000 متر أو أقل من ذلك، لافتا إلى أن العاصفة عادة ما يصحبها تدرج واختلاف كبير في درجات الحرارة والضغط الجوي، أو تكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة والتيارات الهابطة.

ماذا تفعل عند حدوث موجات الغبار؟

قدم المركز الوطني نصائح مهمة لقائدي المركبات ومرتادي الطرق عند حدوث موجات قوية من الغبار.

وطالب قائدي المركبات بـ 4 إجراءات مهمة تمثلت في:

– تأكد من أن الأنوار تعمل بشكل جيد.

– قلل من السرعة.

– أغلق النوافذ وقم بتشغيل المكيف.

– تنقل بين المسارات بهدوء.

مرضى الربو

نصحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة الجميع خاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية بعدم التعرض للغبار والأتربة.

كما دعت إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل أثناء موجة الغبار، وإتباع إرشادات الطبيب واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.

خروج الزواحف والثعابين

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، من خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام.

وقال الزعاق خلال مقطع مصور نشره على “تويتر”: “خلال هذه الأيام يدخل موسم “الحميمين” وسمي بهذا نسبة إلى حمو باطن الأرض ووجه السماء”، مشيرا إلى أنه آخر مواسم البرد.

وتابع: “حمو الحميمين يتولد عنه خروج الزواحف السامة والعقارب والثعابين وجميع أنواع الحشرات من بياتها الشتوي”.

وأكد أن في هذا الموسم يزداد تبخير الأرض للرطوبة فتتشكل السحب بفعل التسخين الذاتي المسماه بالمراويح.

وتوقع الدكتور الزعاق، موعد استقرار الأجواء المناخية بعد العاصفة الرملية التي ضربت المملكة.

وقال “الزعاق”: “الموجة الغبارية التي عشناها طوال الفترة الماضية انتهت، وتلاشت ونعيش الآن على آثارها، وإن كان ما نشوف الشمس صافية لأن الغبار انطلق وارتفع من طبقات الجو الدنيا الملامسة لنا إلى طبقات الجو العليا” .

وأوضح: ” لن تستقر الأجواء حتى يتمكن فصل الصيف من المنظومة المناخية، وهذا لا يكون إلا في موسم الكنة أي في منتصف شهر رمضان” .

ارفعوا ملابس الشتاء

دعا عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أهل عدة مناطق بالمملكة إلى رفع ملابس الشتاء الثقيلة، وذلك مع بداية موسم الحميمين.

وأوضح “الحصيني” عبر “تويتر” أنه يمكن لسكان المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق المنطقة الغربية رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف.

وتابع: “الأولين قالوا: “يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم”، وأيضا: “مدام البُر في البر لا تأمن البرد”، مشيراً إلى أن ذلك حذر متأصل في ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين.

دعاء الرياح و الغبار

اللهم إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به