السعودية | الهيئة الملكية بينبع تدشن حافلات نقل ذوي الإعاقة الحركية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس

دشن اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي الحافلات المخصصة لنقل ذوي الإعاقة الحركية تحت مسمى ( أبشر يا غالي ).

وأوضح الدكتور القرشي أن مبادرة (أبشر يا غالي ) تهدف إلى خدمة سكان مدينة ينبع الصناعية من ذوي الإعاقة الحركية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الحافلات بكاميرات مراقبة وكراسٍ متحركة وشاشات عرض، لتقوم بخدمة النقل من أماكن إقامة المستفيدين إلى مراكز الرعاية الصحية والمراكز التجارية ومركز الخدمات الحكومية والواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، وذلك على مدى أيام الأسبوع من الساعة (8ص إلى 8م ).

ويمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق الحجز المسبق من خلال رقم الواتس أب ( 0143212010 ) .

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة الملكية بينبع لاستكمال أوجه جودة الحياة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .