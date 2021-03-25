شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 74 شاشة رقمية في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مشروع النظام الإرشادي الرقمي.

ويشمل مشروع النظام الإرشادي الرقمي ٧٤ شاشة رقمية مختلفة المقاسات بحسب مكان تركيبها، تم تركيب ٥٠ شاشة منها مع ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت عن بُعد، كما يتم العمل على توريد وتركيب ٢٤ شاشة رقمية مع أعمال الربط لها بغرفة التحكم.

وأكد رفع الوعي في الجانب الصحي والأمني والعلمي، وإرشادات الدخول والخروج من صحن المطاف ودعم خطط إدارة تفويج الحشود، من خلال بث رسائل قصيرة وهادفة في تلك الجوانب بعدة لغات عبر الشاشات التي تم تنفيذها في أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به.