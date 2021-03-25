سعود بن عبدالمحسن مستشار الملك سلمان سفيرًا لدى البرتغال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود سفيرًا للسعودية لدى الجمهورية البرتغالية برتبة وزير.

مسيرة حافلة:

الأمير سعود بن عبد المحسن مستشار خاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وشغل سابقًا منصب نائب أمير منطقة مكة المكرمة حتى عام 2000، عندما عين بعدها أميرًا لمنطقة حائل .

والسفير الجديد في البرتغال هو الابن الثاني للأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود والأخ الشقيق للأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز في عهده العديد من النجاحات منها تأسيس جامعة حائل، كما أنه رعى رالي حائل، بالإضافة إلى تأسيس مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، وطريق حائل القصيم السريع إضافة إلى الطريق الزراعي القديم، وكذلك طريق حائل المدينة المنورة السريع إضافة إلى الطريق القديم، وطريق حائل الجوف.

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