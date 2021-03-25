نصائح هامة قبل شراء المنتجات الرمضانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة منيرة بخاري، إلى مشاهدة تواريخ صلاحية المعلبات الغذائية الرمضانية؛ وذلك تزامنًا مع قرب حلول الشهر الفضيل، إذ قد يندفع البعض لشراء المعلبات والحليب الطازج واللبن والعصائر دون مشاهدة تواريخ الإنتاج وصلاحية الانتهاء.

معرفة صلاحية التواريخ:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن المعلبات قد تكون خطيرة بسبب تفاعل المواد المخزنة فيها؛ ولضمان عدم التعرض للخطر جراء تناول معلبات انتهت صلاحيتها أو تالفة فإنه لا بد من معرفة صلاحية تواريخ المعلبات، فصلاحيات الأطعمة المعلبة والمشروبات تختلف من منتج لآخر، فهناك منتجات تكون صلاحيتها الغذائية قصيرة نسبيًا ومنها المواد ذات الحامضية العالية مثل البندورة أو المخللات وأطول للمواد ذات الحامضية المنخفضة كاللحوم ومعظم أنواع الأسماك، ويعتبر التخزين الجيد ووسائل النقل الآمنة أهم عوامل الحفاظ على المعلبات من التلف.

احذروا الباعة المتجولين:

ونصحت بضرورة شراء المعلبات من متاجر موثوق بها وعدم اللجوء للباعة المتجولين، والتأكد من أن المتجر يقوم باتباع الوسائل الآمنة والصحية، والتأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية، وأن التاريخ مطبوع على العلبة مباشرة وليس على ملصق خارجي أو ورقي موضوع عليها، فحص العلبة جيدًا بحيث لا يكون فيها انبعاج أو انتفاخ أو يظهر الصدأ على سطحها الخارجي، عند فتح العلبة يجب عدم تناول ما فيها إذا حدث فوران لمحتوياتها أو كان لها رائحة كريهة أو ظهر على سطحها لون أبيض غير عادي كالعفن، إبلاغ صاحب المحل بأي علبة غير مطابقة أو منتهية الصلاحية؛ وذلك لحماية الآخرين من تناولها دون انتباه، وفي حال تكرر وجود معلبات غير مطابقة لديه فإن ذلك يعني عدم اكتراثه بقواعد السلامة والصحة في التعامل مع بضائعه، وهذا يستدعي تقديم بلاغ رسمي لوزارة التجارة.

تسخين المعلبات:

وحذرت الدكتورة منيرة من حفظ المعلبات في أجواء ساخنة داخل المنزل أو بجانب الفرن، مع تجنب تسخين أي معلبات وهي مغلقة أو مفتوحة، وإنما استخدام وعاء مخصص للتسخين في المطبخ، مع ضرورة الحد من تناول المعلبات والاعتماد على الأطعمة الطازجة لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية.

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