فنون أبها تنظم ندوة دولية عن المسرح في ظل كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-25

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الأحد 28 مارس الجاري ندوة دولية بعنوان “المسرح والمعايشة في ظل جائحة كورونا” بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح.

اليوم العالمي للمسرح:

ويأتي ذلك احتفالًا باليوم العالمي للمسرح وذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة رئيس مهرجان أيام المسرح للشباب في الكويت المخرج عبدالله عبدالرسول، والباحثة في جامعة باريس ديكارت الدكتورة صفاء غريسلي من تونس، والمخرجة في دار الأوبرا المصرية كريمة بدير من مصر، والفنان والسبنوغراف عبدالعزيز عسيري من السعودية، ويدير الندوة الأديب يحيى العلكمي.

أسماء بارزة:

وبيّن مدير الجمعية أحمد السروي أن الندوة تمثل مشاركة احتفالية تسهم فيها أسماء عربية بارزة ومتميزة لها دورها وحضورها وتميزها في التاريخ المسرحي العربي، حيث سيناقشون في الندوة ثلاثة محاور هامة يتناول أولها “الدراماثيرابي خلال أزمة كوفيد 19 بين الافتراضي المنمق والفعل المسرحي المطبق”، ويناقش المحور الثاني “الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على المسرح.. الحضور والفعالية”، فيما سيكون المحور الثالث عن “المسرح العربي بين النخبوية والجماهيرية.. تكامل أم تضاد”.

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