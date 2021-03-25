استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك أصدرت لجنة وزارية مكونة من عدة وزارات في المملكة العربية السعودية وهي “وزارات الصحة والشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد والسياحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان” وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية قراراً بالإجراءات الاحترازية التي سوف يتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك والذي لا يتبقى على قدومه سوى أيام قليلة، وسوف نتناول في السطور التالية تلك القرارات الجديدة من اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق الاحترازية خلال شهر رمضان.

السعودية: قرارات جديدة بشأن المساجد والمولات والمطاعم والفنادق في رمضان

أعلنت اللجنة الوزارية المشكلة من عدة وزارات وهي وزارات الصحة والشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد والسياحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والداخلية عدد من القرارات للتعامل مع أيام الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، حيث تتركز تلك القرارات في منع التزاحم في أي مكان منعاً لتفشي جائحة كورونا المستجد بين المواطنين خاصة مع توقعات بدء الموجة الثالثة من تلك الجائحة مع أولي أيام الشهر الفضيل وتتركز تلك القرارات فيما يلي:-

قد يهمك:

إيقاف إقامة البوفيهات في المطاعم والفنادق.

تعليق الاعتكاف والإفطار في المساجد والجوامع.

فتح المراكز التجارية (المولات التجارية) للتسوق لمدة 24 ساعة.

استمرار التوعية بأهمية استمرار اتباع كافة التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

تتوزع تلك الإجراءات الجديدة على الوزارات بحيث تقوم كل وزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطبيق هذه الإجراءات في كافة المنشآت والمباني الخاضعة لها.

– حيث تقوم على سبيل المثال وزارة الشئون الإسلامية بتعليق الاعتكاف وإقامة الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد والتوسع في أماكن إقامة صلاة العيد، مع القيام بإعداد رسائل توعية للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي شددت الجهات الصحية على تطبيقها، وتقوم كل وزارة من الوزارات باللجنة الوزارية كل فيما يخصه بالإجراءات الكفيلة بتطبيق تلك القرارات.